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Долгосрочная аренда складов в Agios Ioannis, Кипр

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1 объект найдено
Склад 460 м² в Agios Ioannis, Кипр
Склад 460 м²
Agios Ioannis, Кипр
Площадь 460 м²
Коммерческая недвижимость в аренду общей площадью 460 кв.м., расположенная в очень привлекат…
$6,358
в месяц
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