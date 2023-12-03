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Жильё в Agioi Vavatsinias, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Айой Вавациниас, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Айой Вавациниас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Продается трехкомнатная квартира в районе Среднего района - провинция Лимассол, с 124 кв.м. …
€435,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Айой Вавациниас, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Айой Вавациниас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Продается трехкомнатная квартира в районе Среднего района - провинция Лимассол, с 124 кв.м. …
€435,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Agioi Vavatsinias, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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