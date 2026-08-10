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Жилье в Agioi Vavatsinias, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Айой Вавациниас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Айой Вавациниас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Продается трехкомнатная квартира в районе Среднего района - провинция Лимассол, с 124 кв.м. …
$430,997
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Квартира 3 комнаты в Айой Вавациниас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Айой Вавациниас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Продается трехкомнатная квартира в районе Среднего района - провинция Лимассол, с 124 кв.м. …
$435,430
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Параметры недвижимости в Agioi Vavatsinias, Кипр

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