Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agia Napa Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
44
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 601 м²
Продается 5-спальная вилла в эксклюзивном проекте Pliades, Айя-Текла, рядом с Айя-Напа Марин…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 773 м²
Продается 5-спальная вилла в комплексе Ionion Seafront Villas, Айя-Напа. Вилла предлагает…
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти