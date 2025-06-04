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Квартиры в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
65
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98 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 3 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$299,010
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Квартира 2 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 2 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$236,825
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Квартира 2 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 2 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$206,527
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Квартира 3 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 3 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$283,124
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Квартира 2 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 2 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенный в очаровательной деревне Сотира в регионе Фамагуста, этот современный двухэтаж…
$235,350
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Situated in the core of the marina's commercial hub, this establishment radiates a lively am…
$1,85 млн
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Квартира 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 174 м²
Rising high above the marina are two iconic towers, visible from both land and sea. Over 100…
$2,50 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
This luxurious 3-bedroom penthouse is ideal for those who appreciate a spacious home away fr…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
If you're in search of a snug second home in a bustling seaside spot, this 1-bedroom apartme…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Сотира, Кипр
Квартира 2 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Проект состоит из 13 квартир с одной и двумя спальнями. Все апартаменты спроектированы с уче…
$198,355
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются соврем…
$3,53 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 14/25
Высоко возвышаясь над гаванью, как с суши, так и с моря видны две башни, ставшие символом эт…
$1,89 млн
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Квартира 3 спальни в Сотира, Кипр
Квартира 3 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2
Жилой проект, расположенный в деревне Сотира, предлагает непревзойденное сочетание комфорта,…
$274,633
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Квартира 2 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 2 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Discover these luxury 2-bedroom apartments nestled in the East Tower within the thriving com…
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Situated in the core of the marina's commercial hub, this establishment radiates a lively am…
$1,80 млн
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Квартира в Айя-Напа, Кипр
Квартира
Айя-Напа, Кипр
Площадь 818 м²
6 квартир в малоэтажном блоке, центрально расположенный современный закрытый комплекс на поп…
$3,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 3 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
East Tower расположена в коммерческом центре пристани для яхт, предлагая яркую и оживленную …
$1,80 млн
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Located in the heart of the marina's commercial center, this property exudes a vibrant livin…
$926,349
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 3
Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя…
$5,07 млн
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Квартира 2 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м В Айя-Напе. Квартира расположена на этаже
$189,179
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Квартира 2 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
For sale one of five apartments in a low-rise block, a modern gated complex in the center of…
$653,853
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Rising high above the marina are two iconic towers, visible from both land and sea. Over 100…
$1,57 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 14/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$1,87 млн
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Positioned at the heart of the marina's commercial center, it presents an energetic living a…
$1,59 млн
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Anyone interested in a cosy second home for regular holidays in a popular seaside resort wil…
$399,556
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 19/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$1,93 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 14/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$1,81 млн
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Квартира 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 19/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$1,98 млн
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
Отель Apartments расположен в оживленном центре Айя-Напы, области, известной как главный тур…
$324,622
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются современные просторны…
$2,00 млн
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Типы недвижимости в Agia Napa Municipality

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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