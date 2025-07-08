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Бунгало в Agia Marinouda, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Агия Мариноуда, Кипр
Бунгало
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается: Этот современный бунгало с перепродажи предлагает просторное жилье с 240 м² внутр…
$1,70 млн
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Параметры недвижимости в Agia Marinouda, Кипр

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