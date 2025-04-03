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Дома в Agia Anna, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Агиа Анна, Кипр
Дом 3 спальни
Агиа Анна, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
The house is situated on a hill, overlooking the village with mountain view on a 10,000 Sq.m…
$922,888
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Дом 8 спален в Агиа Анна, Кипр
Дом 8 спален
Агиа Анна, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Located in a Ayia Anna village, the plot includes the main house and 2 other small houses, 1…
$1,07 млн
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Параметры недвижимости в Agia Anna, Кипр

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