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Жильё в Acheritou, Кипр

1 объект найдено
Вилла в Агиос Георгиос Ахериту, Кипр
Вилла
Агиос Георгиос Ахериту, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
3 спальни, 1 ванная НОВЫЙ дом во Врисуллесе. Это новостройка, состоящая всего из 2 домов, р…
$290,707
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Параметры недвижимости в Acheritou, Кипр

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