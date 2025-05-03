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Дома с террасой в Истрийской жупания, Хорватия

Город Пула
231
Город Ровинь
114
Пореч
324
Город Умаг
139
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124 объекта найдено
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Divsici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Divsici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
I29112 Cetinići
$663,186
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
Цена по запросу
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Дом в Varvari, Хорватия
Дом
Varvari, Хорватия
Площадь 233 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, POREC – Detached house with swimming pool near townThe ground floor area of this hou…
$913,402
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Дом 2 комнаты в община Лижньян, Хорватия
Дом 2 комнаты
община Лижньян, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Istria, Ližnjan – surroundings, stone house for sale with an area of ​​136 m2 on a plot of l…
$287,306
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Дом 2 комнаты в община Марчана, Хорватия
Дом 2 комнаты
община Марчана, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 116 м²
Istria, Rakalj, just 1.5 km from the sea, a detached modern house under construction is for …
$442,861
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Вилла в община Медулин, Хорватия
Вилла
община Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в община Фажана, Хорватия
Дом 5 комнат
община Фажана, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Istria, Fažana, luxury villa for sale in an excellent, quiet location, only 120 meters from …
$2,88 млн
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Visnjan, Хорватия
Вилла
Opcina Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Продается совершенно новая, красивая вилла высокого класса в тихой маленькой деревне недалек…
Цена по запросу
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Pula is a seaside city with a well-protected harbour, beach-lined shore, and Roman remains l…
Цена по запросу
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Вилла в община Марчана, Хорватия
Вилла
община Марчана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается полностью отремонтированный дом на Црвени Врх, 2-й ряд от моря, с прекрасным видом…
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в община Фажана, Хорватия
Дом 8 комнат
община Фажана, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 338 м²
Количество этажей 2
Istria, Fažana, in a magical place in the southwestern part of Istria near the sea, is locat…
$1,49 млн
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Дом 8 комнат в Opcina Funtana, Хорватия
Дом 8 комнат
Opcina Funtana, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Detached apartment house near the sea In a quiet location, on…
$963,224
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Дом 2 комнаты в община Марчана, Хорватия
Дом 2 комнаты
община Марчана, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Istria, Kavran: A single-story house, ideal for vacation, with a total area of 73 m², is for…
$334,568
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 514 м²
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Visnjan, Хорватия
Вилла
Opcina Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Красивая 4-комнатная вилла на продажу, с 3 спальнями, 4 ванные комнаты, 1 туалет, Я большая …
Цена по запросу
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Вилла в община Марчана, Хорватия
Вилла
община Марчана, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Марчана - это поселение в Истрии, Хорватия, в 15 километрах к северо-востоку от Пулы. Он рас…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Умаг, Хорватия
Дом 3 комнаты
Умаг, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
If you are looking for a business and residential property first row to the sea then we are …
$420,608
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Дом 3 комнаты в Тинян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Тинян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, TINJAN – Doppelganger with pool OPPORTUNITY For sale is a fully furnished house with…
$376,432
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Вилла в Zambratija, Хорватия
Вилла
Zambratija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
The modern architecture of this villa blended perfectly with the location where it is locate…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Бузет, Хорватия
Дом 4 комнаты
Бузет, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Villa in a unique position with an unprecedented view, Vrh (Istria) At 396 m2 above sea leve…
$1,95 млн
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Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается красивая вилла общей площадью 250 м2 и ландшафтным садом 750 м2 с бассейном. На пе…
Цена по запросу
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Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Kastelir, Хорватия
Дом 4 комнаты
Kastelir, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KAŠTELIR – House with pool and sea view We present to you a beautiful house with a s…
$719,650
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Дом 3 комнаты в община Марчана, Хорватия
Дом 3 комнаты
община Марчана, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Istria, Rakalj, surroundings, a beautiful villa built in a traditional style of high quality…
$608,935
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Дом 5 комнат в Kukci, Хорватия
Дом 5 комнат
Kukci, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Exclusive Villa near Poreč with a Sea View – Villa Two The Villa project in Kukci near Poreč…
$1,38 млн
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Типы недвижимости в Истрийской жупания

виллы
коттеджи
особняки
дуплексы

Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

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