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Дома с видом на горы в Истрийской жупания, Хорватия

Город Пула
231
Город Ровинь
114
Пореч
324
Город Умаг
139
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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в община Светвинченат, Хорватия
Вилла 8 комнат
община Светвинченат, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
SVETVINCENAT Дом площадью 200 м2 готов к продаже, с бассейном и Сад ИСТРИЯ – ХОРВАТИЯ В неб…
$408,493
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Типы недвижимости в Истрийской жупания

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Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

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