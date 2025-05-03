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Дома с гаражом в Истрийской жупания, Хорватия

Город Пула
231
Город Ровинь
114
Пореч
324
Город Умаг
139
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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Новиград, Хорватия
Вилла 6 комнат
Новиград, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
ПРОДАЁТСЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА ВОЗЛЕ МОРЯ, НОВИГРАД ХОРВАТИЯ.   Подключён ко всем необходимым …
$2,69 млн
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Особняк 8 комнат в Город Пула, Хорватия
Особняк 8 комнат
Город Пула, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
$438,034
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Типы недвижимости в Истрийской жупания

виллы
коттеджи
особняки
дуплексы

Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на горы
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Недорогая
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