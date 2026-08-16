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Дома в Пазине, Хорватия

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4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Beram, Хорватия
Дом 3 спальни
Beram, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
ID CODE: 134-120
$855,709
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни в Пазин, Хорватия
Дом 4 спальни
Пазин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
ID CODE: 134-160
$786,266
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Дом 3 комнаты в Lindar, Хорватия
Дом 3 комнаты
Lindar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
I27630 Lindar
$719,650
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом 3 комнаты в Lindar, Хорватия
Дом 3 комнаты
Lindar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Между городами Истрии Грачишче, Линдар и Жминь строится прекрасная средиземноморская вилла. …
$899,707
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