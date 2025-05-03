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Коттеджи в Истрийской жупания, Хорватия

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7 объектов найдено
Коттедж 10 комнат в Пореч, Хорватия
Коттедж 10 комнат
Пореч, Хорватия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Visnjan/porec Steinhausmit120m2, Grosseterrasse & Meerblickimgr ü Nenistriens – and2klei…
$404,862
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Коттедж 4 спальни в община Марчана, Хорватия
Коттедж 4 спальни
община Марчана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 400 м²
Маркана - Крница Дом с 2 квартирами и видом на море - и всего в 1,5 км от пляжаИСТРИЯ - КРОА…
$545,884
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Коттедж 3 спальни в Antonci, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Antonci, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…
Цена по запросу
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Коттедж 10 комнат в община Светвинченат, Хорватия
Коттедж 10 комнат
община Светвинченат, Хорватия
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
jursici Haus193m2mitpoolimRohbauzu
$193,482
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Коттедж 8 комнат в община Марчана, Хорватия
Коттедж 8 комнат
община Марчана, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Marcana – Krnica Steinhausmit138m2 &
$390,465
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Коттедж 3 спальни в Rabac, Хорватия
Коттедж 3 спальни
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 100 м²
Labin – Rabac – Ravni Rohbau170m2mitpool & grandiose
$383,248
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Коттедж 3 спальни в община Барбан, Хорватия
Коттедж 3 спальни
община Барбан, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 530 м²
barban classvillamithrargartenundtollemblickbiszum
$611,125
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Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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