  2. Хорватия
  3. Истрийская жупания
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Истрийской жупания, Хорватия

Город Умаг
Умаг
7 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
Цена по запросу
Дуплекс 20 комнат в Канфанар, Хорватия
Дуплекс 20 комнат
Канфанар, Хорватия
Число комнат 20
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Kanfanar near Rovinj Perfect-new-building double-house mitverpool & Meerblick – 160m2 liv…
$490,003
Дуплекс 6 спален в Канфанар, Хорватия
Дуплекс 6 спален
Канфанар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
$997,569
Дуплекс 3 спальни в община Лижньян, Хорватия
Дуплекс 3 спальни
община Лижньян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Сисан170 м2 Новый двухэтажный дом с бассейном ИСТРИЯ - КРОАТИЯ Здесь, в Сисане, недалеко от …
$523,744
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
Цена по запросу
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
Цена по запросу
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Истрийской жупания, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
