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Дома в Opcina Karojba, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Pilati, Хорватия
Дом 2 комнаты
Pilati, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
I28689 Brigi
$873,544
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Параметры недвижимости в Opcina Karojba, Хорватия

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