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Дома в Opcina Motovun, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Kanal, Хорватия
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Kanal, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 303 м²
ISTRIA, MOTOVUN - Impeccable designer villa Motovun is a popular tourist destination, which…
€1,32 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Kanal, Хорватия
Дом 2 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Kanal, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный дом в историческом центре Мотовуна с дополнительным строительным участком …
€351,200
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Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Kanal, Хорватия
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Kanal, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Дом деревенский, расположен в центре небольшой деревни и имеет бассейн с солярием. Первый…
€480,000
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Параметры недвижимости в Opcina Motovun, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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