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Дома в община Света-Неделья, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Lazarici, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Lazarici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KRŠAN - Modern stone villa surrounded by nature Kršan can justifiably boast a rich…
€468,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в община Света-Неделья, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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