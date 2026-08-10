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Дома в Бузете, Хорватия

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5 объектов найдено
Дом 9 спален в Бузет, Хорватия
Дом 9 спален
Бузет, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Расположение: Kras Центр города: 12 км Море: 4 км Расстояние до аэропорта: 22 км Аэропорт…
$1,41 млн
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Дом 4 спальни в Sovinjak, Хорватия
Дом 4 спальни
Sovinjak, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
ID CODE: 144-15
$1
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 4 комнаты в Бузет, Хорватия
Дом 4 комнаты
Бузет, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Villa in a unique position with an unprecedented view, Vrh (Istria) At 396 m2 above sea leve…
$1,95 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 10 комнат в Hum, Хорватия
Дом 10 комнат
Hum, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
ID wwww.biliskov.com:14371 Istra, Buzet, Hum Уникальный многовековой трехэтажный каменный …
$859,335
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Дом 3 комнаты в Бузет, Хорватия
Дом 3 комнаты
Бузет, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Бузет, в 3 км от центра, отдельно стоящий дом с жилой площадью 300 м2 на участке площадью 23…
$403,715
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