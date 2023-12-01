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Дома в Бузет, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером в Sovinjak, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером
Sovinjak, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
ISTRIA, BUZET - Stone house in a unique location Buzet, a small town on a velvety hill, sur…
€490,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка в Бузет, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка
Бузет, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Buzet, a small town on a velvety hill, surrounded by mighty stone walls and seasoned with di…
€2,08 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Sveti Donat, Хорватия
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Sveti Donat, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Villa in a unique position with an unprecedented view, Vrh (Istria) At 396 m2 above sea leve…
€2,00 млн
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Параметры недвижимости в Бузет, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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