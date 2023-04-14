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Купить коммерческую недвижимость в Германии

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291 объект найдено
Коммерческая 5 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 5 спален
Pirmasens, Германия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 275,000
DHH 3 FH + Гараж в Пирмазене тоже продать! 66955 Пирмазенс Арендная плата: 773, - € Должна б…
Коммерческая 6 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 6 спален
Pirmasens, Германия
11 Количество комнат 4 ванных комнат 390 м² Количество этажей 3
€ 250,000
Инвестиционная недвижимость на продажу в 66953 Pirmasens! Тип здания Многоквартирный дом, г…
Коммерческаяв Petersberg, Германия
Коммерческая
Petersberg, Германия
Количество этажей 1
€ 700,000
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg )   …
Коммерческая 8 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 8 спален
Pirmasens, Германия
12 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 319,000
Инвестиции 4 единицы ок. 308m ² арендуемое помещение! ECDATA Тип недвижимости: инвестиция …
Доходный дом 10 спаленв Pirmasens, Германия
Доходный дом 10 спален
Pirmasens, Германия
15 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 519,000
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
Отель 270 комнатв Кирххайм-Мюнхен, Германия
Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
270 Количество комнат
€ 59,000,000
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
Инвестиционнаяв Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
12 500 м²
€ 4,100,000
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
Коммерческаяв Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
800 м² Количество этажей 3
€ 2,550,000
Участок во Франкфурте на Майне - в историческом районе города - Заксенхаузенс разрешением на…
Коммерческаяв Moerfelden, Германия
Коммерческая
Moerfelden, Германия
Количество этажей 4
€ 3,300,000
Большой участок в пригороде Франкфурта на Майне для строительства коммерческой недвижимости.…
Коммерческаяв Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
€ 2,450,000
На продажу предлагается участок для строительства жилого многоквартирного дома во Франкфурте…
Коммерческаяв Obernhain, Германия
Коммерческая
Obernhain, Германия
1 600 м²
€ 850,000
К покупке предлагается большой участок (около 1600 м2) под застройку дома в пригороде Франкф…
Коммерческаяв Westerham, Германия
Коммерческая
Westerham, Германия
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Участок с разрешение на строительство жилого дома или двух жилых домов - 1 или 2-х квартирны…
Коммерческаяв Берлин, Германия
Коммерческая
Берлин, Германия
1 500 м² Количество этажей 4
€ 5,500,000
Продаютсяземельный участок в Берлине площадью около 1500 м2 , включая разрешение на строител…
Инвестиционная 1 комнатав Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 Количество комнат 40 м² Количество этажей 5
€ 330,000
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
Инвестиционная 4 комнатыв Берлин, Германия
Инвестиционная 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 4,000,000
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
Отель 62 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
62 Количество комнат 3 000 м² Количество этажей 4
€ 4,500,000
Продается современный 4* отель во Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в саду с инте…
Отель 36 комнатв Dietzenbach, Германия
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36 Количество комнат 700 м² Количество этажей 4
€ 3,400,000
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
Доходный дом 28 комнатв Берлин, Германия
Доходный дом 28 комнат
Берлин, Германия
28 Количество комнат 987 м² Количество этажей 3
€ 3,900,000
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
Доходный домв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
600 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
Доходный дом 21 комнатав Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 21 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
21 Количество комнат 630 м² Количество этажей 3
€ 5,100,000
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
Доходный домв Dornach, Германия
Доходный дом
Dornach, Германия
1 690 м² Количество этажей 5
€ 12,100,000
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
Доходный домв Гамбург, Германия
Доходный дом
Гамбург, Германия
980 м² Количество этажей 5
€ 4,700,000
Многоквартирный доходный дом с участком с центральным расположением в Гамбурге. В доме 20 жи…
Доходный домв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
800 м² Количество этажей 3
€ 7,500,000
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
Доходный домв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м² Количество этажей 3
€ 2,500,000
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
Доходный дом 15 комнатв Dornach, Германия
Доходный дом 15 комнат
Dornach, Германия
15 Количество комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 5,800,000
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
Доходный дом 24 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
24 Количество комнат 750 м² Количество этажей 4
€ 4,310,000
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
Доходный домв Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
360 м²
€ 2,232,000
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
Инвестиционнаяв Dessau-Rosslau, Германия
Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
1 450 м² Количество этажей 4
€ 4,100,000
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
Инвестиционная 200 комнатв Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
200 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 5
€ 8,100,000
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
Инвестиционнаяв Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м² Количество этажей 5
€ 3,400,000
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…

Регионы с недвижимостью на продажу

Бавария
Северный Рейн-Вестфалия
Гессен
Франкфурт-на-Майне
Мюнхен
Баден-Вюртемберг
Нижняя Саксония
Берлин
Рейнланд-Пфальц
Саксония-Анхальт
Херне
Бранденбург
Дортмунд
Саксония
Тюрингия
Samtgemeinde Grafschaft Hoya
Pirmasens
Вильгельмсхафен
Samtgemeinde Nord-Elm
Гамбург

Параметры недвижимости в Германии

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Недвижимость в Германии — перспективы, регионы и цены

Спрос на недвижимость в Германии остается высоким. Связано это с высокой доходностью активов и хорошим ростом экономики страны. Все инвестиции имеют юридическую защищенность, что говорит о надежности совершаемых сделок. Предсказуемость развития рынка недвижимости в этом направлении особенно привлекает внимание инвесторов. Дополнительным преимуществом является отсутствие каких-либо ограничений при покупке жилья иностранцами.

Общая информация о рынке недвижимости в Германии

Аналитики рынка недвижимости заявляют об инвестиционной привлекательности таких городов Германии, как Берлин, Мюнхен и Франкфурт. Пару лет назад Великобритания вышла из состава Европы, и Германия заняла верхнюю ступень в данном секторе экономики.

Образовавшийся за последние годы поток мигрантов способствовал подорожанию квартир. В стране низкий уровень безработицы, действуют социальные гарантии для приезжих. Иностранцы, переехавшие в страну на ПМЖ, спешат купить недвижимость в Германии. Низкие ставки по ипотечному кредитованию способствуют вниманию заинтересованных лиц.

Несмотря на низкий процент кредитов, немцы все же предпочитают арендовывать жилье в экономических районах Германии. Не менее востребована коммерческая недвижимость, в частности доходные дома, офисы и общежития для студентов.

Перспективные регионы

Иностранные граждане отдают предпочтение покупке ликвидных объектов в больших городах. Высоким спросом пользуется элитное жилье, располагающееся на многочисленных курортах Германии.

Экономически выгодными для проживания остаются города: Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Штутгарт. В числе курортных городов — Баден-Баден и населенные пункты, расположенные на побережье Боденского озера.

В восточной Германии цены на вторичное жилье ниже, чем в других регионах. Здесь можно найти недорогие двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, доставшиеся в наследство от ГДР. Пользуется спросом недвижимость в Южной и Западной части страны. Жилье здесь характеризуется высоким качеством строительства и рентабельностью.

Особенности и преимущества покупки жилья в Германии

Законодательство страны не запрещает покупку жилья нерезидентами. Более того, иностранцам предоставляется право заемного финансирования. Процесс покупки жилья полностью прозрачен и занимает от двух недель до одного года. В среднем покупка и регистрация однокомнатной квартиры, пентхауса или виллы занимает около 1-2 месяцев.

При заключении сделки будущему собственнику необходимо заплатить налог на приобретение недвижимости и комиссионные риелтору. В среднем затраты составляют:

  • 3-6% от стоимости объекта — налог на приобретение недвижимости;
  • 1-1,5% — услуги нотариуса;
  • 3,5-5% — комиссия риэлтора.

При обращении к риэлторам решается большинство задач, связанных с быстрым оформлением недвижимого имущества. Плюсы такого взаимодействия:

  • нет необходимости присутствовать при заключении договора;
  • сделка проходит исключительно в рамках немецкого законодательства, исключены «подводные камни»;
  • требуется минимум затрат по времени.

Коммерческая и доходная недвижимость, приобретенная в Германии, способна приносить неплохую ежегодную прибыль. Популярность данного направления неизменно высокая, примерно в пять раз выше, чем в других европейских городах.

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