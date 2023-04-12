Купить магазин в Беларуси

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376 объектов найдено
Магазинв Слуцк, Беларусь
Магазин
Слуцк, Беларусь
51 м² 1/5 Этаж
€ 38,474
 Продается торговое помещение в городе Слуцке  Адрес: Слуцк ул. Кононовича 4 ❤️Про…
Магазин 2 комнатыв Минск, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 2/20 Этаж
€ 126,416
Продажа административно-торгового помещения в жилом комплексе «Парк Челюскинцев»…
Магазин 3 комнатыв Марьина Горка, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 96 м² 1/1 Этаж
€ 68,704
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площад…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
58 м² 1/5 Этаж
€ 119,087
Предлагаем отличное торговое помещение возле метро Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, д. 10…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
543 м² 1/1 Этаж
€ 448,868
Предлагаю для продажи в самом центре Бреста, ул. Московская, 204, Торговое изолированное пом…
Магазин 3 комнатыв Минск, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 85 м² 1/9 Этаж
€ 113,554
Административно-торговое помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Напи…
Магазин 3 комнатыв Минск, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 84 м² 1/9 Этаж
€ 111,974
Административно-торговое помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". Напи…
Магазин 1 комнатав Минск, Беларусь
Магазин 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 9 м² 2/3 Этаж
€ 7,237
Торговое помещение в ТЦ « Зеркало» по ул. В. Хоружей 6Б. Отличное расположение (…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
39 м² 2/3 Этаж
€ 42,322
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже (вход с…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
165 м²
€ 128,788
Продажа многофункционального помещения общей площадью 165,4 м2 по  улице Кропоткина, до…
Магазинв Гатово, Беларусь
Магазин
Гатово, Беларусь
316 м² 1/1 Этаж
€ 215,273
Продается в 13 километрах от МКАД, административно-производственное торговое частное унитарн…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
114 м² 2/17 Этаж
€ 215,273
Продажа арендного бизнеса Адрес: г. Минск, Игуменский тр-т, д. 16 Площадь – 114,0 м2 П…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
248 м² Количество этажей 17
€ 435,127
Продажа помещения Адрес: г. Минск, Игуменский тр-т, д. 16 Площадь – 247,6 м2 Продажа и…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
134 м² 1/17 Этаж
€ 219,854
Продажа помещения Адрес: г. Минск, Игуменский тр-т, д. 16 Площадь – 133,6 м2 Продажа и…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
114 м² 2/17 Этаж
€ 215,273
Продажа помещения Адрес: г. Минск, Игуменский тр-т, д. 16 Площадь – 114,0 м2 Продажа и…
Магазинв Пекалин, Беларусь
Магазин
Пекалин, Беларусь
254 м²
€ 13,741
  Капитальное строение коммерческого назначения в проходимом месте ! Площадь…
Магазин 5 комнатв Усяж, Беларусь
Магазин 5 комнат
Усяж, Беларусь
5 Количество комнат 181 м² Количество этажей 2
€ 21,069
Продается торговое помещение по адресу п.Усяж,Смолевический р-н,ул.Промышленная д.16а.Участо…
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
60 м² 1/2 Этаж
€ 54,963
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
Магазинв Полоцк, Беларусь
Магазин
Полоцк, Беларусь
223 м² 1 Этаж
€ 178,631
Продажа готового бизнеса г. Полоцк, ул. Октябрьская , 25 Общая площадь: 222.7 м2 Продае…
Магазинв Слуцк, Беларусь
Магазин
Слуцк, Беларусь
51 м² 1/5 Этаж
€ 41,223
 Продается торговое помещение в городе Слуцке  Адрес: Слуцк ул. Кононовича 4 ❤️Про…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
131 м² 1/12 Этаж
€ 181,379
Продаётся просторное торговое помещение с отличным ремонтом Адрес: г. Минск, пр. Победителей…
Магазинв Острошицкий Городок, Беларусь
Магазин
Острошицкий Городок, Беларусь
35 м² 1/3 Этаж
€ 393,905
Продается многофункциональное помещение общей площадью 496 кв.м. (универсам «Суничка&r…
Магазинв Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
209 м² 1/9 Этаж
€ 136,020
Продается торгово-административное помещение в жилом доме "За Яшмой"  Адрес: …
Магазинв Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
103 м² 1/9 Этаж
€ 61,655
Продается торгово-административное помещение в жилом доме "За Яшмой"  Адрес: …
Магазинв Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
105 м² 1/9 Этаж
€ 68,760
Продается торгово-административное помещение в жилом доме "За Яшмой"  Адрес: …
Магазинв Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
46 м² Количество этажей 1
€ 11
Сдается в АРЕНДУ помещение 46,0 м2 на ул. Горького, 73. Сделан свежий ремонт, оборудован сан…
Магазин 2 комнатыв Раковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 68,704
Торговое помещение с участком 15 соток в д. Бузуны! Адрес: Бузуны, ул. Лейтенанта Воробьёва …
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
28 м² 2/16 Этаж
€ 63,666
Современная студия красоты с качественным ремонтом! Адрес: Минск, пр-т Дзержинского, д. 24 -…
Магазинв Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 329,781
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 140,5 кв.м. Изолиро…
Магазинв Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
38 м² 1/25 Этаж
€ 98,540
Продается многофункционального помещения в Минск-мире Адрес: Минск, ул. Савицкого, д. 20 - О…

Регионы с недвижимостью на продажу

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