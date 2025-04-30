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Магазины в Минске, Беларусь

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280 объектов найдено
Магазин 146 м² в Минск, Беларусь
Магазин 146 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Ищете выгодное инвестиционное предложение? У насесть отличная возможность для вас!Магазин на…
$340,000
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Магазин 5 м² в Минск, Беларусь
Магазин 5 м²
Минск, Беларусь
Площадь 5 м²
Количество этажей 6
Отличная локация торгового места в ТЦ "СИЛУЭТ" : рядом с ЦУМ-ом, с оживлённым пешеходным тра…
$9,900
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Магазин 5 м² в Минск, Беларусь
Магазин 5 м²
Минск, Беларусь
Площадь 5 м²
Этаж 1/1
В районе "Комаровского рынка" в ТЦ "Паркинг" продается торговое помещение. Фасадная часть за…
$20,000
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Магазин 25 м² в Минск, Беларусь
Магазин 25 м²
Минск, Беларусь
Площадь 25 м²
Этаж 1/19
Идеальное торговое помещение для вашего бизнеса в ЖК «Маяк Минск"    Отличное расположение …
$60,000
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Магазин 46 м² в Минск, Беларусь
Магазин 46 м²
Минск, Беларусь
Площадь 46 м²
Продажа многофункционального помещения в Минск-Мир! Адрес: г. Минск, ул. Брилевская д. 27 - …
$2,106
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Магазин 5 м² в Минск, Беларусь
Магазин 5 м²
Минск, Беларусь
Площадь 5 м²
Количество этажей 6
Продажа привлекательного коммерческого помещения в Минске – хорошая инвестиция! Помещение пл…
$16,000
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Магазин 75 м² в Минск, Беларусь
Магазин 75 м²
Минск, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продажа помещения Савицкого 3 квартала Африка многофункционального комплекса Минск Мир.Помещ…
Цена по запросу
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Магазин 58 м² в Минск, Беларусь
Магазин 58 м²
Минск, Беларусь
Площадь 58 м²
Этаж 1/19
Продается помещение на пр-те Дзержинского, 15 площадью 58 м2. Расположено на цокольном этаже…
$110,000
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Магазин 62 м² в Минск, Беларусь
Магазин 62 м²
Минск, Беларусь
Площадь 62 м²
Этаж 2/25
Продажа торгового помещения на ул. Братская 15, ЖК "Минск-Мир". Помещение 61.5 м2, 1350 евр/…
Цена по запросу
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Магазин 4 м² в Минск, Беларусь
Магазин 4 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 4 м²
Этаж 1
В районе "Комаровского рынка" в ТЦ "Паркинг" продается торговое помещение.   Фасадная часть …
$8,400
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Магазин 41 м² в Минск, Беларусь
Магазин 41 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Продажа магазина автокраски в современном ТЦ «Автоиндустрия»! Готовый бизнес с арендаторами …
$125,000
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Магазин 59 м² в Минск, Беларусь
Магазин 59 м²
Минск, Беларусь
Площадь 59 м²
Этаж 2/25
Продажа торгового помещения на ул. Братская 15, ЖК "Минск-Мир". Помещение 59.2 м2, 1330евр/м…
Цена по запросу
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Магазин 47 м² в Минск, Беларусь
Магазин 47 м²
Минск, Беларусь
Площадь 47 м²
Этаж 1/25
Продается помещение, торгового назначения, в ЖК "Минск Мир",  по ул.Братская 13, общей площа…
Цена по запросу
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Магазин 217 м² в Минск, Беларусь
Магазин 217 м²
Минск, Беларусь
Площадь 217 м²
Этаж 1/3
Объект находится в центре города возле ТЦ ЦУМ, в шаговой доступности от станции метро Якуба …
Цена по запросу
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Магазин 4 м² в Минск, Беларусь
Магазин 4 м²
Минск, Беларусь
Площадь 4 м²
Этаж 1/1
Отличная локация ТЦ ПАРКИНГ : рядом с ЦУМ-ом, с оживлённым пешеходным трафиком и большим кол…
$8,000
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Магазин 62 м² в Минск, Беларусь
Магазин 62 м²
Минск, Беларусь
Площадь 62 м²
Этаж 2/25
Продажа торгового помещения на ул. Братская 15, ЖК "Минск-Мир". Помещение 62.3 м2, 1430 евр/…
Цена по запросу
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Магазин 1 005 м² в Минск, Беларусь
Магазин 1 005 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 005 м²
Этаж 1/5
Предлагаем продажу помещения в отличной локации! Помещение с 2-мя отдельными входами общей п…
$1,43 млн
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Магазин 46 м² в Минск, Беларусь
Магазин 46 м²
Минск, Беларусь
Площадь 46 м²
Этаж 1/25
Продажа помещения общей площадью 46.4 м2 по улице Алферова, дом 12. Новостройка в жилом комп…
$96,124
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Магазин 306 м² в Минск, Беларусь
Магазин 306 м²
Минск, Беларусь
Площадь 306 м²
Этаж 1
Продаётся эксклюзивное помещение площадью 306м2 в центре города по адресу ул.Немига 38.Данно…
$1,000,000
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Магазин 93 м² в Минск, Беларусь
Магазин 93 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/5
Предлагаем вашему вниманию торговое помещение на 1 этаже жилого дома по адресу: г. Минск, ул…
$250,419
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Магазин 225 м² в Минск, Беларусь
Магазин 225 м²
Минск, Беларусь
Площадь 225 м²
Этаж 1
Продажа действующего ресторанаАдрес: г. Минск, ул. Хоружей, 22Площадь: 224,8 м2 Продается де…
$550,000
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Магазин 8 м² в Минск, Беларусь
Магазин 8 м²
Минск, Беларусь
Площадь 8 м²
Количество этажей 6
ПРОДАЕТСЯ торговый павильон в ТЦ Силуэт.  Отличная локация ТЦ : рядом с ЦУМ-ом, с оживлённым…
$16,000
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Магазин 33 м² в Минск, Беларусь
Магазин 33 м²
Минск, Беларусь
Площадь 33 м²
Этаж 1/25
Продается торговое помещение площадью 33 м.кв. в строящемся доме “Самба” МФК “МинскМир” квар…
$69,491
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Магазин 26 м² в Минск, Беларусь
Магазин 26 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Продается торговое помещение площадью 25,5 м2 в центре города в «ТЦ Немига 3» на 3 этаже. На…
$75,000
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Магазин 78 м² в Минск, Беларусь
Магазин 78 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду помещения под различные сферы деятельности. Отдельно стоящее здание с со…
Цена по запросу
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Магазин 18 м² в Минск, Беларусь
Магазин 18 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
Торговый павильон расположен на 2-ом этаже, где предоставлены все необходимые услуги и прода…
$14,500
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Магазин 7 м² в Минск, Беларусь
Магазин 7 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 7 м²
Этаж 1/1
Продается торговое помещение площадью 7,3 кв.м.расположенное на выходе из метро «Площадь Лен…
$48,900
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Магазин 47 м² в Минск, Беларусь
Магазин 47 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/25
Продается помещение, торгового назначения, в ЖК "Минск Мир",  по ул.Братская 13, общей площа…
Цена по запросу
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Магазин 19 м² в Минск, Беларусь
Магазин 19 м²
Минск, Беларусь
Площадь 19 м²
Этаж 3/4
Продается торговое помещение в ТЦ Московско-Венском 3 этаж В центре зала Близко к лифту площ…
$33,990
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Магазин 80 м² в Минск, Беларусь
Магазин 80 м²
Минск, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 2/25
Продается торгово-административное помещение площадью 79.7 м.кв. в доме “Гавайи” МФК “МинскМ…
$127,008
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