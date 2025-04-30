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Магазины в Слуцке, Беларусь

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Магазин 480 м² в Слуцк, Беларусь
Магазин 480 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящее здание, площадью 480 м2, с действующим арендатором (продуктовый м…
$70,000
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Магазин 383 м² в Слуцк, Беларусь
Магазин 383 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажное здание специализированное розничной торговли, магазин №12. Данный объе…
$228,000
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Магазин 72 м² в Слуцк, Беларусь
Магазин 72 м²
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение ❤️ Продается хорошее помещение для коммерческой недвижимости в Слуцке! Ад…
$35,000
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