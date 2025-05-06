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Магазины в Гомельской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
17
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2 объекта найдено
Магазин 1 097 м² в Жлобин, Беларусь
Магазин 1 097 м²
Жлобин, Беларусь
Площадь 1 097 м²
Количество этажей 2
Торговое помещение расположено в центре города Жлобин, по адресу: мкр-н 16, здание Торгового…
$1,000,000
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Магазин 174 м² в Гомель, Беларусь
Магазин 174 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1/5
Продается магазин на 1 этаже площадью 174 м2 в г.Гомель, ул.Ильича 57!  Все коммуникации: от…
$125,000
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