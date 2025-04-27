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Магазины в Гродно, Беларусь

коммерческая недвижимость
47
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5 объектов найдено
Магазин 273 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 273 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 1/1
Предлагаем к продаже магазин в Гродно на ул. Рогачевского, 25.Объект состоит из изолированно…
$175,000
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Магазин 149 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 149 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
$105,000
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Магазин 1 784 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 1 784 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 784 м²
Количество этажей 2
Продажа 2-этажного здания по адресу: г. Гродно, ул. Пестрака. Наименование – Магазин, назна…
$1,19 млн
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Магазин 1 654 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 1 654 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 654 м²
Количество этажей 1
Объект состоит из изолированного помещения на первом и цокольном этажах общей площадью 1653,…
$1,39 млн
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Магазин 60 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 60 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Аренда. Торговое помещение в супермаркете Сдаем в аренду торговое помещение площадью 60 к…
$3
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