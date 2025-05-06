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Магазины в Молодечно, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 344 м² в Молодечно, Беларусь
Магазин 344 м²
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение и 3 бокса для авто в самом центре Молодечно ❤️ Отличное место для ведения…
$199,000
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Магазин в Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
Этаж 1/2
Продается современное здание площадью 304 м2 с возможностью расширения до 500-1000 м2 в пром…
$97,000
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