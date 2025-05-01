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Магазины в Бобруйске, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 209 м² в Бобруйск, Беларусь
Магазин 209 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 209 м²
Этаж 1
Продается магазин в Бобруйске на ул. Урицкого, 94Б площадью 208,8 м2. Хорошее расположение в…
$138,000
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