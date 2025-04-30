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Магазины в Брестской области, Беларусь

Брест
39
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46 объектов найдено
Магазин 29 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 29 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в собственность в восточной части (р - н ул. Молодогвардейской) города Бр…
$43,000
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Магазин 41 м² в Брест, Беларусь
Магазин 41 м²
Брест, Беларусь
Площадь 41 м²
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 4…
$66,500
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Магазин 18 м² в Брест, Беларусь
Магазин 18 м²
Брест, Беларусь
Площадь 18 м²
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 1…
$29,500
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Магазин 148 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 148 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Этаж 1
Здание магазина (наименование - здание склада - магазина) в собственность в районе "Ямно - В…
$150,000
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Магазин 664 м² в Кобрин, Беларусь
Магазин 664 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 664 м²
Здание нежилое в собственность в центральной части города Кобрин Брестской области общей пло…
$30,000
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Магазин 42 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 42 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Этаж 1
Торговое помещение в собственность в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Ивашутина) города Бр…
$75,000
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Магазин 621 м² в Брест, Беларусь
Магазин 621 м²
Брест, Беларусь
Площадь 621 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное розничной торговли) в собственность в…
$199,000
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Магазин 15 м² в Брест, Беларусь
Магазин 15 м²
Брест, Беларусь
Площадь 15 м²
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 15,1 кв.м. Изолиров…
$15,000
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Магазин 298 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 298 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 298 м²
Здание нежилое в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 298,3 кв.м, ра…
$89,000
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Магазин 89 м² в Барановичи, Беларусь
Магазин 89 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается объект по ул. Комарова.* Общая площадь – 89 м.кв. * Земельный участок – 6 сот. * О…
$35,000
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Магазин 257 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 257 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 257 м²
Многофункциональное помещение в собственность в районе погранперехода "Варшавский мост" обще…
$250,000
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Магазин 25 м² в Брест, Беларусь
Магазин 25 м²
Брест, Беларусь
Площадь 25 м²
Этаж 2/3
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 25,2 кв.…
$24,500
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Магазин 50 м² в Кобрин, Беларусь
Магазин 50 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 49,8 кв.…
$39,900
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Магазин 69 м² в Брест, Беларусь
Магазин 69 м²
Брест, Беларусь
Площадь 69 м²
Этаж 3
Многофункциональное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 69,3 кв.…
$65,000
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Магазин 44 м² в Брест, Беларусь
Магазин 44 м²
Брест, Беларусь
Площадь 44 м²
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 43,6 кв.м. Изолиров…
$39,500
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Магазин 203 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 203 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное для бытового обслуживания населения) …
$9,000
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Магазин 21 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 21 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в собственность в восточной части (р - н ул. Молодогвардейской) города Бр…
$32,000
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Магазин 291 м² в Брест, Беларусь
Магазин 291 м²
Брест, Беларусь
Площадь 291 м²
Административно - торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей…
$290,000
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Магазин 55 м² в Брест, Беларусь
Магазин 55 м²
Брест, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1
Торговое помещение в собственность в центральной части (р - н ул. МОПРа) города Бреста общей…
$105,000
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Магазин 1 531 м² в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 1 531 м²
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 531 м²
Этаж 1/2
Торговый комплекс в собственность на трассе М1/E30 Брест - Москва (пос. Ленинский Жабинковск…
$180,000
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Магазин 56 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 56 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Административно - торговое помещение в собственность в микрорайоне Вулька города Бреста обще…
$85,000
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Магазин 89 м² в Брест, Беларусь
Магазин 89 м²
Брест, Беларусь
Площадь 89 м²
Этаж 2
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 89,3 кв.м. Изолиров…
$70,000
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Магазин 66 м² в Брест, Беларусь
Магазин 66 м²
Брест, Беларусь
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Административно - торговое помещение (назначение - помещение бытового обслуживания населения…
$75,000
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Магазин 94 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 94 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Этаж 1
Административно - торговое помещение в собственность в районе Восток (р - н ул.Васнецова) го…
$59,000
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Магазин 38 м² в Брест, Беларусь
Магазин 38 м²
Брест, Беларусь
Площадь 38 м²
Этаж 2
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 37,5 кв.…
$49,000
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Магазин 28 м² в Брест, Беларусь
Магазин 28 м²
Брест, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 1/5
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 28,4 кв.м. Изолиров…
$45,000
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Магазин 95 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 95 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Административно - торговое помещение в собственность в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Ив…
$152,000
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Магазин 22 м² в Брест, Беларусь
Магазин 22 м²
Брест, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 2
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 22,2 кв.м. Изолиров…
$19,000
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Магазин 281 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 281 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 281 м²
Этаж 1/1
Здание специализированное розничной торговли (наименование - магазин) в собственность в райо…
$360,000
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Магазин 117 м² в Брест, Беларусь
Магазин 117 м²
Брест, Беларусь
Площадь 117 м²
Этаж 1
Административно - торговое помещенение в собственность в центре города Бреста общей площадью…
$297,000
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