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Магазины в Гродненской области, Беларусь

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19 объектов найдено
Магазин 60 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 60 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Аренда. Торговое помещение в супермаркете Сдаем в аренду торговое помещение площадью 60 к…
$3
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Магазин 172 м² в Лида, Беларусь
Магазин 172 м²
Лида, Беларусь
Площадь 172 м²
Этаж 1/1
Продается здание действующего магазина. На территории 30 соток расположено здание, два морск…
Цена по запросу
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Магазин 1 784 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 1 784 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 784 м²
Количество этажей 2
Продажа 2-этажного здания по адресу: г. Гродно, ул. Пестрака. Наименование – Магазин, назна…
$1,19 млн
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Магазин 150 м² в Кореличи, Беларусь
Магазин 150 м²
Кореличи, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Назначение - здание магазина.  Два отдельных входа. Возможно переоборудовать в ресторан, ноч…
$65,000
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Магазин 131 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 131 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Здание находится напротив входа на центральный рынок. Рядом парковка. В здании в настоящее в…
$49,500
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Магазин 684 м² в Мир, Беларусь
Магазин 684 м²
Мир, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 684 м²
Этаж 1/1
Продается магазин 683,7 м2  в гп Мир 87 км от Минска , Кореличский р-н, Гродненская обл. в н…
$180,000
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Магазин 271 м² в Новогрудок, Беларусь
Магазин 271 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Это предложение для Вас! В продажу предлагается уникальный объект – действующий салон красот…
$139,000
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Магазин 273 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 273 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 1/1
Предлагаем к продаже магазин в Гродно на ул. Рогачевского, 25.Объект состоит из изолированно…
$175,000
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Магазин 65 м² в Лида, Беларусь
Магазин 65 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Продается торговое помещение в на площади Ленина (ул. Советская). В помещение сейчас находит…
$133,000
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Магазин 1 008 м² в Лида, Беларусь
Магазин 1 008 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 1 008 м²
Этаж 1/1
Продается здание действующего магазина по пр-ту Победы. На данный момент есть действующий ар…
$350,000
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Магазин 29 м² в Лида, Беларусь
Магазин 29 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Продается торговая площадь 28,8 м.кв. В строящемся новом торговом центре "Север". Срок откры…
$42,784
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Магазин 60 м² в Лида, Беларусь
Магазин 60 м²
Лида, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
$59,900
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Магазин 230 м² в Лида, Беларусь
Магазин 230 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Продается торгово административное помещение ул. Шубина (автовокзал) 230 м2 , два этажа подо…
Цена по запросу
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Магазин 3 433 м² в Путришки, Беларусь
Магазин 3 433 м²
Путришки, Беларусь
Площадь 3 433 м²
Наименование – Административно-торговое здание со складскими помещениями. Год постройки 2024…
$1,10 млн
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Магазин 1 654 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 1 654 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 654 м²
Количество этажей 1
Объект состоит из изолированного помещения на первом и цокольном этажах общей площадью 1653,…
$1,39 млн
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Магазин 70 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 70 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Здание находится на центральном рынке, готово для использования, рядом большая парковка, ест…
$22,000
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Магазин 149 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 149 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
$105,000
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Магазин 120 м² в Лида, Беларусь
Магазин 120 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается магазин действующий, находится на рынке, продается как недвижимость или как действ…
$54,999
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Магазин 32 м² в Новогрудок, Беларусь
Магазин 32 м²
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продается административно-торговое помещение в центре г.Новогрудок по адресу пл.Ленина,д.2. …
$22,800
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