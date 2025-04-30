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Магазины в Витебской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
45
офисы
4
производственные здания
8
Магазин Удалить
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5 объектов найдено
Магазин 681 м² в Дисна, Беларусь
Магазин 681 м²
Дисна, Беларусь
Площадь 681 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящее здание, в центре, рядом автостанция междугородних маршрутов. Рампа. Хорошие…
$15,500
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Магазин 379 м² в Кохановский сельский Совет, Беларусь
Магазин 379 м²
Кохановский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 379 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое здание на трассе Е30, общей площадью 379 кв.м., расположено на участке 16…
$5,499
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Магазин 127 м² в Миоры, Беларусь
Магазин 127 м²
Миоры, Беларусь
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Исторический центр города. Отдельно стоящее здание на центральной площади. В здание введена …
$30,500
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Магазин 371 м² в Орша, Беларусь
Магазин 371 м²
Орша, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Номер соглашения с агентством 298 от 2023-06-06
$55,800
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Магазин 629 м² в Орша, Беларусь
Магазин 629 м²
Орша, Беларусь
Площадь 629 м²
Этаж 1
Продаётся Торговый дом `ВАВИЛОН` (Готовый действующий бизнес) с 5-тью отдельными входами общ…
$189,000
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