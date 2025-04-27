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Магазины в Могилевской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
23
производственные здания
3
Магазин Удалить
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3 объекта найдено
Магазин 34 м² в Осиповичи, Беларусь
Магазин 34 м²
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговый павильон. расположенный в районе ФОК "Мускул", район БАМ в г. Осиповичи. …
$17,900
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Магазин 370 м² в Горки, Беларусь
Магазин 370 м²
Горки, Беларусь
Площадь 370 м²
Этаж 1/2
Продаётся Здание магазина `Сосед` (Готовый действующий бизнес) с  отдельным входом общей пло…
$100,000
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Магазин 209 м² в Бобруйск, Беларусь
Магазин 209 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 209 м²
Этаж 1
Продается магазин в Бобруйске на ул. Урицкого, 94Б площадью 208,8 м2. Хорошее расположение в…
$138,000
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