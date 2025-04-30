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Бунгало в Бургасской области, Болгария

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4 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Бунгало 4 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Очаровательное бунгало в районе вилл Кошарица - Монте-Мар, тихое место недалеко от Солнечног…
$200,335
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 4 комнаты в Novo Panicharevo, Болгария
Бунгало 4 комнаты
Novo Panicharevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вам одноэтажный дом в поселке Ново Паничарево под Бургасом. В доме 3 спальни. Они…
$133,860
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 4 комнаты в Ахелой, Болгария
Бунгало 4 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем уникальный, совершенно новый дом с тремя спальнями и уникальным видом на море …
$284,567
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Бунгало 4 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Бунгало 4 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем уютный, одноэтажный дом с подвалом в деревне Кошарица, солнечный пляж, Болгари…
$306,377
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

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