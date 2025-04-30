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Дома с видом на море в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
27
Pomorie
17
Несебр
10
Созопол
5
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2 объекта найдено
Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Площадь 250 м²
Прекрасный дом с участком и панорамным видом на море в Святом Власе. Цена: 378 000 € Площад…
$390,531
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Дом 5 комнат в Sinemorets, Болгария
Дом 5 комнат
Sinemorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Поселок "Синеморец Виллидж" – идеальное место для тех, кто ищет роскошный отдых на берегу мо…
$319,416
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Типы недвижимости в Бургасской области

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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

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