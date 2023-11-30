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Виллы в Бургасская область, Болгария

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6 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бургасская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бургасская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. В …
€275,712
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Несебр, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Несебр, Болгария
Комнаты 5
Площадь 393 м²
 Дом с четырьмя спальнями и частным бассейном в элитном жилом комплексе. Вид на море! Частны…
€420,000
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Вилла с Spalni в Kosharitsa, Болгария
Вилла с Spalni
Kosharitsa, Болгария
Площадь 65 м²
Этаж 123
Bay View Villas располагается приблизительно в 38 км к северу от аэропорта Бургас. Курортный…
€42,000
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Вилла в Поморие, Болгария
Вилла
Поморие, Болгария
Площадь 88 м²
Этаж 12
Вы мечтаете переехать из городской квартиры в спокойное и уютное место на окраине города? То…
€75,300
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Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
Площадь 6 670 м²
€3,20 млн
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Вилла 4 спальни в Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
€180,000
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Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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