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Дома с террасой в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
31
Pomorie
14
Несебр
10
Созопол
7
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3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Предлагаме просторен двуетажен дом в поселке Каблешково. Дом площю 105 кв.м и двор 250 кв…
$211,696
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GINY DOM
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Дом 4 комнаты в Pomorie, Болгария
Дом 4 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Предлагаем отдельно стоящий двухэтажный дом с ВИДОМ НА МОРЕ в городе Лахана. Поморие. Пло…
$451,830
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
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Дом 7 комнат в Primorsko, Болгария
Дом 7 комнат
Primorsko, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
For sale a luxury house, divided into three independent apartments, in the center of Primors…
$439,911
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