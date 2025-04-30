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Дома с гаражом в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
27
Pomorie
17
Несебр
10
Созопол
5
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3 объекта найдено
Вилла в Бургасская область, Болгария
Вилла
Бургасская область, Болгария
Площадь 127 м²
Предлагается на продажу великолепный двухэтажный дом в жилом комплексе с бассейном, располож…
$136,262
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Дом 5 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 5 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
🏡 Цена снижена! Большой роскошный дом с бассейном, в 2 км от солнечного пляжа IBG Real Estat…
$343,541
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Orizare, Болгария
Дом 4 комнаты
Orizare, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом на продажу | Оризаре, область Бургас Кирпичный двухэтажный дом общей площадь…
$168,478
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Типы недвижимости в Бургасской области

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с садом
с видом на горы
с видом на море
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