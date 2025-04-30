Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Бургасской области, Болгария

Святой Влас
27
Pomorie
17
Несебр
10
Созопол
5
Показать больше
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
$89,767
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sinemorets, Болгария
Дом 5 комнат
Sinemorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Поселок "Синеморец Виллидж" – идеальное место для тех, кто ищет роскошный отдых на берегу мо…
$319,416
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ В ДОМА СИ! Им…
$89,767
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Бургасской области

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти