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Дома с бассейном в Бургасской области, Болгария

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Несебр
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2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Бургас, Болгария
Дом 4 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагаме просторен, стилно обзаведен двуетажен таунхаус в комплекс Atlantis Homes, р-н. Са…
$326,040
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GINY DOM
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Вилла в Бургасская область, Болгария
Вилла
Бургасская область, Болгария
Площадь 127 м²
Предлагается на продажу великолепный двухэтажный дом в жилом комплексе с бассейном, располож…
$136,262
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