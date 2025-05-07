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Пентхаусы с видом на горы во Влёра (область), Албания

Саранда
4
Влёра
7
Саранда
4
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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 9/9
🌆🏡 Для продажи 2+1+2 PENTHOUSE NEAR "HALIM XHELO" Школа, ВЛОРА💶 Цена: 187 000 евро/тотал📐 Пл…
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

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