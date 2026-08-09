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Пентхаусы в Саранде, Албания

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Саранда
9
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9 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Cuke, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Этаж 5/5
Местонахождение:Квартира расположена на Бутринт-стрит, одном из самых любимых районов турист…
$583,942
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Пентхаус 5 комнат в Саранда, Албания
Пентхаус 5 комнат
Саранда, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 392 м²
Этаж 6/6
Пентхаус Sky Beachfront в Саранде, 20 этажей над уровнем моряВ первую очередьВстаньте на кры…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Пентхаус 2 комнаты в Саранда, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/6
Жилой комплекс Urban Verde 13 квартир с 2 и 1 спальней! Расположен на улице Джанак Куми, в…
$184,242
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Саранда, Албания
Пентхаус
Саранда, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 6/6
Представьте, что вы сойдете с тёплого песка и войдете в ваше личное святилище менее чем за м…
$611,472
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Saranda Elite's Realty Group
Языки общения
English
Пентхаус 2 комнаты в Саранда, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 6/6
Резиденция Urban VerdeДоступно 13 квартир, 2-комнатные квартиры и 1-комнатные квартиры!Распо…
$320,687
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Пентхаус 2 комнаты в Саранда, Албания
Пентхаус 2 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 5/6
Резиденция Urban VerdeДоступно 13 квартир, 2-комнатные квартиры и 1-комнатные квартиры!Распо…
$287,811
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Пентхаус 3 комнаты в Cuke, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
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Пентхаус 6 комнат в Саранда, Албания
Пентхаус 6 комнат
Саранда, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 5/5
Некоторые люди проводят всю свою жизнь в поисках места, которое все еще находится в одной ми…
$456,378
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Saranda Elite's Realty Group
Языки общения
English
Пентхаус 4 комнаты в Gjashte, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
✅ Цена: 260 000 Евро (оборотный)✅ Расположение: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Площадь: 175…
$299,992
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NEXT REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Саранде, Албания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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