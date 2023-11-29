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Пентхаусы в Саранда, Албания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Саранда, Албания
Пентхаус 3 спальни
Саранда, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Этаж 4/4
Penthouse for sale with a sea view in Sarande with an area of 285m2. It is organized in a sp…
€430,000
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