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Коммерческая недвижимость во Влёра (область), Албания

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Саранда
8
Orikum
8
Влёра
87
Химара
3
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108 объектов найдено
Отель 404 м² в Gjashte, Албания
Отель 404 м²
Gjashte, Албания
Площадь 404 м²
Количество этажей 3
Отель Ostria был основан как семейный бизнес. Он состоит из 8 гостиничных номеров, меблирова…
$1,10 млн
НДС
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Коммерческая недвижимость на продажу во Влёре, Албания в Влёра, Албания
Коммерческая недвижимость на продажу во Влёре, Албания
Влёра, Албания
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Коммерческое помещение на продажу во Влёре, на юге Албании. Если вы ждете идеальной возможно…
$150,248
НДС
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Albania Property Group
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Отель 666 м² в Саранда, Албания
Отель 666 м²
Саранда, Албания
Площадь 666 м²
Количество этажей 4
Отель на продажу в одном из самых популярных мест Саранды, расположенном на набережной и в с…
$3,45 млн
НДС
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TekceTekce
Отель 450 м² в Gjashte, Албания
Отель 450 м²
Gjashte, Албания
Площадь 450 м²
Этаж 2/3
Улица Скандербег, всего в 80 метрах, когда ворона летит с моряПлощадь: 450м2Площадь Веранды:…
$1,77 млн
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NEXT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 81 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 81 м²
Влёра, Албания
Площадь 81 м²
Расположение: Рядом с Портом, одним из самых посещаемых и развитых районов города Влора.Бизн…
$327,971
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NEXT REAL ESTATE
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Отель 300 м² в Влёра, Албания
Отель 300 м²
Влёра, Албания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Этаж 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75 млн
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Investment Realty Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA в Влёра, Албания
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Влёра, Албания
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
🔑🏨 3-этажный отель для продажи в Сентрале, штат Влора💰 Продажа: 2 500 000 евро📌 Актуальные д…
$2,88 млн
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DES Real Estate
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Доходный дом 647 м² в Влёра, Албания
Доходный дом 647 м²
Влёра, Албания
Площадь 647 м²
Количество этажей 4
📍 Элитное расположение рядом с отелем Monte MareВ одном из самых востребованных туристически…
$816,071
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NEXT REAL ESTATE
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Склад 70 м² в Влёра, Албания
Склад 70 м²
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
Гараж 70 м2 в аренду, расположенный очень близко от Конада на бульваре Исмаил Кемали, в дост…
$88,643
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NEXT REAL ESTATE
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA в Влёра, Албания
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA 🏷 Sale price: 2500 Euro…
$87,816
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DES Real Estate
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Офис 43 м² в Влёра, Албания
Офис 43 м²
Влёра, Албания
Площадь 43 м²
An exceptional commercial property is now available for sale in the heart of Vlora City, pre…
$55,786
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Магазин на продажу на главном бульваре Влёры, Албания в Влёра, Албания
Магазин на продажу на главном бульваре Влёры, Албания
Влёра, Албания
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение в городе Влёра, Албания. Идеально подходит для предпринимат…
$132,508
НДС
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Albania Property Group
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Коммерческое помещение 124 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 124 м²
Влёра, Албания
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
🏢 БИЗНЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВЛОРОЙ МУНИЦИПНОСТИ.💰 Цена: €1300/м2📐 Общая площадь: 124…
$1,505
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DES Real Estate
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Коммерческое помещение 380 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 380 м²
Влёра, Албания
Площадь 380 м²
Для продажи: Prime Commercial Космос у моря Расположенный на первом этаже многоэтажного здан…
$447,583
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Коммерческое помещение 108 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 108 м²
Влёра, Албания
Площадь 108 м²
Недвижимость состоит из квартиры площадью 57 м2, коммерческой единицы площадью 51 м2 и земли…
$115,886
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NEXT REAL ESTATE
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Отель в Саранда, Албания
Отель
Саранда, Албания
Количество этажей 4
Это подходящий семейный вид. ЯЭтот хорошо сохранившийся отель, построенный в 2013 году, расп…
$2,56 млн
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NEXT REAL ESTATE
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA в Влёра, Албания
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA
Влёра, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA 🏷 Price: 80,000 Euro/Total ✔ L…
$93,734
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DES Real Estate
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Коммерческое помещение 224 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 224 м²
Влёра, Албания
Площадь 224 м²
Коммерческие помещения для продажи в одном из самых посещаемых и востребованных районов горо…
$371,777
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NEXT REAL ESTATE
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Ресторан, кафе 188 м² в Влёра, Албания
Ресторан, кафе 188 м²
Влёра, Албания
Площадь 188 м²
Vlora Marina, a remarkable destination in Albania, presents an exclusive opportunity to inve…
$1,61 млн
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Отель 397 м² в Orikum, Албания
Отель 397 м²
Orikum, Албания
Площадь 397 м²
The hotel is for sale in a perfect area with a fantastic view to the sea and city ,between p…
$424,585
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Отель 888 м² в Влёра, Албания
Отель 888 м²
Влёра, Албания
Площадь 888 м²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42 млн
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Коммерческое помещение 97 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 97 м²
Влёра, Албания
Площадь 97 м²
This charming commercial space of 97 m² is located in a prime position along the picturesque…
$345,943
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Коммерческое помещение 50 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Влёра, Албания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE “28 NËNTORI” NEIGHBORHOOD, VLORA. 📍 Near Elezi Pastr…
$68,844
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DES Real Estate
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POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS в Химара, Албания
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Химара, Албания
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 5
Недавно построенный отель Shesim, полностью оборудованный и готовый к эксплуатации. 📍 Распо…
$7,09 млн
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Century 21 Oksford
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☕ BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA в Влёра, Албания
☕ BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA
Влёра, Албания
Площадь 28 м²
☕ Бизнес-эксплуатация для продажи (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA💰 Цена 150 000 евро …
$173,138
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DES Real Estate
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Коммерческое помещение на продажу в Влёре, Албания в Babice e Madhe, Албания
Коммерческое помещение на продажу в Влёре, Албания
Babice e Madhe, Албания
Площадь 532 м²
Количество этажей 1
Коммерческая недвижимость на продажу в Влёре, Албания. Независимо от того, начинаете ли вы н…
$403,141
НДС
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Albania Property Group
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Коммерческое помещение 64 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 64 м²
Влёра, Албания
Площадь 64 м²
✅ Цена продажи: 3500 евро/м2✅ Расположение: Lungomare, Vlore✅ Площадь: 64м2Недвижимость расп…
$269,150
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NEXT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 140 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 140 м²
Влёра, Албания
Площадь 140 м²
Коммерческие помещения для продажи в Plazhini i Vjetër, Vlora, отличная возможность для тех,…
$328,945
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. в Влёра, Албания
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Влёра, Албания
Площадь 65 м²
🏢 БИЗНЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЖНЕГО АМБУЛАНСА, ВЛОРА.💰 Цена: 270 000 евро / Total (об…
$314,052
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DES Real Estate
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Коммерческое помещение 126 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 126 м²
Влёра, Албания
Площадь 126 м²
Магазин для продажи в резиденции Poseidon, Lungomare, Vlorë. Это отличная инвестиционная воз…
$791,267
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Типы недвижимости во Влёра (область)

рестораны
отели
офисы
склады
готовый бизнес
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