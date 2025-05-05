Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Влёра (область)
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады во Влёра (область), Албания

коммерческая недвижимость
47
отели
3
Склад Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Склад 15 м² в Влёра, Албания
Склад 15 м²
Влёра, Албания
Площадь 15 м²
Продается парковочное место площадью 15 м2, расположенное в очень востребованном районе рядо…
$20,379
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Склад 50 м² в Влёра, Албания
Склад 50 м²
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Гараж для продажи в Трансбалканике, на заправочной станции Vola, в общей стоимости 40 000 ев…
$41,540
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти