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Продажа офисных помещений в Влёра (область), Албания

коммерческая недвижимость
36
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1 объект найдено
Офис в Влёра, Албания
Офис
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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