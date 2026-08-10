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Офисы во Влёра (область), Албания

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Влёра
5
6 объектов найдено
Офис 43 м² в Влёра, Албания
Офис 43 м²
Влёра, Албания
Площадь 43 м²
An exceptional commercial property is now available for sale in the heart of Vlora City, pre…
$55,786
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. в Влёра, Албания
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Влёра, Албания
Площадь 65 м²
🏢 БИЗНЕС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЖНЕГО АМБУЛАНСА, ВЛОРА.💰 Цена: 270 000 евро / Total (об…
$314,052
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DES Real Estate
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🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics в Влёра, Албания
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics
Влёра, Албания
Площадь 23 м²
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics 🏷 Sale …
$78,376
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Агентство
DES Real Estate
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English, Italiano
TekceTekce
Офис 92 м² в Влёра, Албания
Офис 92 м²
Влёра, Албания
Площадь 92 м²
This service unit for sale in the Court District of Vlora presents a prime location for comm…
$172,971
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Офис 120 м² в Влёра, Албания
Офис 120 м²
Влёра, Албания
Площадь 120 м²
Shop for sale in Transballkanike street. The shop is located on the second floor of a brand…
$207,566
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Офис 141 м² в Ксамил, Албания
Офис 141 м²
Ксамил, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 4/9
Мы предлагаем офис для продажи в самом центре квартала в новом здании лифта, он организован …
$800,682
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Агентство
Investment Realty Group
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Типы недвижимости во Влёра (область)

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
склады
готовый бизнес
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