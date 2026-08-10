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Офисы в Тиране, Албания

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13 объектов найдено
Офис 140 м² в Тирана, Албания
Офис 140 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4/8
We offer an office for sale in the heart of the block in a new building with an elevator. It…
$805,597
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Офис 42 м² в Тирана, Албания
Офис 42 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Commercial unit for rent in Myslym Shyri! The premises are located on the ground floor withi…
$186,353
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Investment Realty Group
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SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1 в Тирана, Албания
SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1
Тирана, Албания
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Пространство обслуживания 14.📍 Улица Дритан Хоксха, Тирана🔹 Площадь нетто: 141,73 м2🔹 Общая …
Цена по запросу
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TekceTekce
Офис 291 м² в Тирана, Албания
Офис 291 м²
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Этаж 1/9
🏢 Furnished office for sale in Delijorgji! In one of the most sought-after complexes in Tir…
$1,39 млн
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Офис 20 м² в Тирана, Албания
Офис 20 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 9
Office space for sale – Islam Alla Street, Tirana Ideal location – in one of the most frequ…
$75,706
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Investment Realty Group
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Офис 168 м² в Тирана, Албания
Офис 168 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/8
OFFICE FOR SALE IN THE BLOCK Office for sale in the heart of the block, near Brigada e VIII …
$545,084
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Investment Realty Group
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Офис 168 м² в Тирана, Албания
Офис 168 м²
Тирана, Албания
Площадь 168 м²
Этаж 5/14
Подразделения по проекту Парк-авеню от Orion Construction до Нового бульвара. Подразделение …
$794,963
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Офис 36 м² в Тирана, Албания
Офис 36 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/3
Unit for sale at Willson Square, above "Repeat Fitness & Wellness Club" at Olympia Center, W…
$157,236
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Офис 146 м² в Тирана, Албания
Офис 146 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 2/8
Roadside office for sale in Laprake. The environment is spread over an area of 146 square me…
$337,765
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Офис 82 м² в Тирана, Албания
Офис 82 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 7/40
Центр Один офис на продажу!Офисная среда арендована в Downtown One, одной из самых эксклюзив…
$778,383
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Офис 50 м² в Тирана, Албания
Офис 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/10
Office space for sale at the beginning of Kavaja Street at the Millennium Business Center. …
$419,295
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Офис 131 м² в Тирана, Албания
Офис 131 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1/12
Он выставлен на продажу недалеко от центра Тираны. Он находится на первом этаже нового здани…
$554,522
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Офис 127 м² в Тирана, Албания
Офис 127 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 2/7
Roadside office for sale in Laprake. The environment is spread over an area of 127 square me…
$295,836
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Investment Realty Group
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