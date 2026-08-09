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Виллы с видом на горы в Тиране, Албания

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Тирана
10
Farke
93
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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Mjull Bathore, Албания
Вилла 10 комнат
Mjull Bathore, Албания
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 471 м²
Количество этажей 3
Спокойствие. Уединение. Настоящая роскошь. Группа B99 предлагает к продаже 6 современных …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тиране, Албания

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