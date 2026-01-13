Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда недвижимости в Северной Албании, Албания

Дуррес
302
298 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/9
Квартира расположена на 2-м этаже нового здания без лифта, рядом со стадионом в парке Вала, …
$432
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Квартира расположена на 4-м этаже здания напротив Корта, который организован в 1 коридор, ко…
$409
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Квартира расположена на 3-м этаже здания без лифта. Он организован в коридоре, который делит…
$583
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4
Квартира расположена на четвертом этаже от земли в здании без лифта рядом со школой Куштрими…
$407
в месяц
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/4
Квартира расположена на первом этаже четырехэтажной виллы в Иш-Кенте, Дуррес. Недвижимость и…
$524
в месяц
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
Квартира расположена на первом жилом этаже здания с лифтом и видом на море на пляже, Дуррес.…
$698
в месяц
Коммерческое помещение 30 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 30 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Коммерческое пространство расположено на пляже, на первом этаже (0 уровень) и имеет площадь …
$467
в месяц
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
В долгосрочную аренду (контракт на год и более) сдается квартира 1+1 в центре Дурреса. Кварт…
$759
в месяц
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/4
Квартира расположена на третьем этаже четырехэтажной виллы в Иш-Кенте, Дуррес. Недвижимость …
$524
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Квартира-студия расположена на 1-м этаже здания в районе пляжа Дуррес, на 2-й линии рядом с …
$233
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Квартира расположена на 2 этаже здания с лифтом в комплексе EKA на пляже. Квартира организов…
$465
в месяц
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Эта очаровательная двухкомнатная квартира расположена в самом центре города, всего в несколь…
$934
в месяц
Квартира 1 комната в Дуррес, Албания
Квартира 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
В долгосрочную аренду (контракт на год и более) квартира 1+1 в районе Пляж Rota Kuqe. Распол…
$468
в месяц
Земельные участки в Дуррес, Албания
Земельные участки
Дуррес, Албания
Площадь 720 м²
Земля расположена в части кольцевой дороги Дуррес, где Шкодети соединяется с Плепатом, за не…
$583
в месяц
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
Квартира расположена на втором этаже четырехэтажной виллы в Иш-Кенте, Дуррес. Недвижимость и…
$524
в месяц
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 6
Квартира расположена на 6-м этаже с лифтом и видом на море в районе Vila e Zogut. Общая площ…
$817
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7
Квартира расположена на 7-м этаже нового здания с лифтом возле школы Баджрам Карри. Он орган…
$350
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4
Квартира расположена на четвертом этаже от земли в новом здании с лифтом в районе Шкемби Кав…
$384
в месяц
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 6
Квартира расположена в Vollga Durres, одном из самых живописных и востребованных районов гор…
$1,401
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/9
Квартира расположена на 6-м этаже нового здания с лифтом возле виллы Корал в Плаже. Он орган…
$350
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 8/12
Квартира расположена на 8-м или 9-м этаже жилого дома недалеко от УКД в Дурресе, лицом на во…
$407
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Квартира расположена на 3-м этаже здания без лифта на пляже. Он организован в коридоре, кото…
$642
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Квартира расположена на 3-м этаже нового здания с лифтом в районе Пляжа недалеко от отеля Ан…
$354
в месяц
Квартира 3 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/3
Квартира расположена на 2-м этаже 3-этажной виллы, расположенной в районе Спиталла недалеко …
$649
в месяц
Сдается квартира 2+1 в районе Rruga Mujo Ulqinaku, Durrës в Дуррес, Албания
Сдается квартира 2+1 в районе Rruga Mujo Ulqinaku, Durrës
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 8/10
💶 Цена: 550 €/месяц 📐 Общая площадь: 90 м² 📦 Жилая площадь: 84 м² 🛏 Спальни: 2 🛁 Санузел…
$637
в месяц
Квартира 4 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 4/5
Квартира расположена на 4-м жилом этаже очень качественного 5-этажного здания в центре Дурре…
$822
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4
Квартира расположена на четвертом этаже существующего здания с лифтом в районе Шкемби Кавадж…
$319
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4
Квартира расположена на четвертом жилом этаже с видом на море в Големе, Дуррес. Недвижимость…
$531
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Квартира расположена на первом этаже в Плаже, Дуррес. Недвижимость имеет общую площадь 31,5 …
$235
в месяц
Квартира 2 комнаты в Дуррес, Албания
Квартира 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/4
Квартира расположена на 2-м этаже 4-этажного здания с 3 входами на этаж в районе Голем. Он о…
$294
в месяц
