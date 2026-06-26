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Долгосрочная аренда недвижимости в Bashkia Shijak, Албания

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коммерческая недвижимость
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8 объектов найдено
Земельные участки в Sallmonaj, Албания
Земельные участки
Sallmonaj, Албания
Площадь 10 000 м²
Участок расположен на краю главной дороги Дурреса — трассы Тирана перед Синаном или возле Ша…
$11,538
в месяц
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AFS Real Estate Management
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Производство 1 000 м² в Дуррес, Албания
Производство 1 000 м²
Дуррес, Албания
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Склад расположен недалеко от эстакады Фллэйк на дороге Xhafzotaj-Fllake, в Дурресе. Он имеет…
$4,050
в месяц
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AFS Real Estate Management
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Производство 110 м² в Rreth, Албания
Производство 110 м²
Rreth, Албания
Площадь 110 м²
В аренду предлагается современный и функциональный склад, расположенный в высокодоступной и …
$410
в месяц
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AFS Real Estate Management
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Производство 800 м² в Pejze, Албания
Производство 800 м²
Pejze, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Склад расположен в Пьезе, со стороны главной дороги в Дурресе. Он имеет общую площадь земли …
$2,885
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AFS Real Estate Management
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Производство 260 м² в Дуррес, Албания
Производство 260 м²
Дуррес, Албания
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Склад расположен в Сукте недалеко от главной дороги. Он имеет площадь земли 1000 м2, внутрен…
$699
в месяц
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 5 900 м² в Guzaj, Албания
Коммерческое помещение 5 900 м²
Guzaj, Албания
Площадь 5 900 м²
Земля для аренды в XHAFZOTAJГлавная Земля для аренды в Xhafzotaj. Идеально подходит для разл…
$1,775
в месяц
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Al Imobiliare
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Коммерческое помещение 250 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 250 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 2
Помещения расположены на втором этаже по главной дороге на трассе Тирана-Дюррес. Недвижимост…
$1,397
в месяц
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AFS Real Estate Management
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Квартира 1 комната в Guzaj, Албания
Квартира 1 комната
Guzaj, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Этаж 3/3
🏡 СУПЕР 3+1 Аренда жилья в Шиджаке📍 Всего в 100 метрах от центра города📏 3+1 Квартира общей …
$580
в месяц
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REMIX REAL ESTATE
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