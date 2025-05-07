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Пентхаусы с террасой в Албании

Саранда
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Влёра
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15
Дуррес
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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Дуррес, Албания
Пентхаус 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 9/9
В продаже пентхаус 3+2 с видом на море и ремонтом в самом центре района Пляж. Расположена на…
$335,482
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