Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Гараж

Пентхаусы с гаражом в Албании

Саранда
7
Влёра
18
Центральная Албания
10
Дуррес
12
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Cuke, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Албании

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти