Об агентстве

Lux Albania Home — Недвижимость и юридическое сопровождение с 13-летним опытом работы

Lux Albania Home — это надёжное агентство недвижимости с 13-летним присутствием на рынке Албании. За годы работы мы выстроили глубокую экспертизу в проведении сделок как на первичном, так и на вторичном рынке. Кроме того, мы сопровождаем иностранных инвесторов при покупке земельных участков под строительство, способствуя развитию долгосрочных инвестиций в экономику страны.

В последние годы агентство расширило сферу деятельности, начав активно поддерживать приобретение современных жилых комплексов и объектов первичного рынка, укрепив сотрудничество с ведущими албанскими застройщиками.

Мы обеспечиваем профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки, гарантируя прозрачность, юридическую безопасность и полный контроль процесса.