  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Lux Albania Home

Lux Albania Home

Албания, Тирана (область)
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
luxalbaniahome.com/
Мы в соцсетях
Об агентстве

Lux Albania Home — Недвижимость и юридическое сопровождение с 13-летним опытом работы

Lux Albania Home — это надёжное агентство недвижимости с 13-летним присутствием на рынке Албании. За годы работы мы выстроили глубокую экспертизу в проведении сделок как на первичном, так и на вторичном рынке. Кроме того, мы сопровождаем иностранных инвесторов при покупке земельных участков под строительство, способствуя развитию долгосрочных инвестиций в экономику страны.

В последние годы агентство расширило сферу деятельности, начав активно поддерживать приобретение современных жилых комплексов и объектов первичного рынка, укрепив сотрудничество с ведущими албанскими застройщиками.

Мы обеспечиваем профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки, гарантируя прозрачность, юридическую безопасность и полный контроль процесса.

Услуги

Наши клиенты получают
• Помощь в получении ВНЖ и визы

Квалифицированную поддержку во всех процедурах оформления вида на жительство или визовых документов.

• Глубокую экспертизу рынка во всех регионах Албании

Профессиональное знание ключевых регионов — от Тираны до побережья Адриатического и Ионического морей — что позволяет точно подбирать объекты под цели клиента и объективно оценивать инвестиционную привлекательность.

• Полное юридическое сопровождение и проверку недвижимости

Проверку документов, кадастровых данных и истории объекта. Мы работаем исключительно с проверенными застройщиками и собственниками.

• Полный цикл сопровождения сделки

От первой консультации до государственной регистрации права собственности: перевод документов, взаимодействие с нотариусами, помощь с ВНЖ, сопровождение при открытии банковского счёта.

• Помощь в подборе надёжных подрядчиков для строительства

Поиск и проверка строительных компаний для реализации проектов на приобретённых земельных участках, контроль качества и соблюдение местных норм.

• Доступ к эксклюзивным предложениям

Прямое сотрудничество с ведущими застройщиками — специальные условия покупки, эксклюзивные предложения и гибкие схемы оплаты.

• Прозрачные условия и честная аналитика

Подробная информация о стоимости покупки, налогах, обслуживании, доходности от аренды — без скрытых платежей и неожиданных расходов.

• Индивидуальный подбор недвижимости под любую задачу

Личные, инвестиционные, арендные или коммерческие цели — мы подбираем объекты в рамках бюджета клиента и его стратегии.

• Постпродажное обслуживание и управление недвижимостью

Помощь с меблировкой, ремонтом, управлением арендой, подбором управляющих компаний и сервисным обслуживанием.

• Многоязычная поддержка

Мы обслуживаем клиентов на английском, итальянском, русском, албанском и китайском языках, обеспечивая комфортное взаимодействие для международных покупателей.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 19:11
(UTC+1:00, Europe/Tirane)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 20:00
Суббота
09:00 - 20:00
Воскресенье
09:00 - 20:00
Агентства рядом
PRO Silver
EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 192 Коммерческая недвижимость 24 Долгосрочная аренда 178 Земельные участки 8
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
Оставить заявку
Premium Premium
Saranda Elite's Realty Group
Албания, Саранда
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 13
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English
CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 317 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 31 Земельные участки 4
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас! Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
IREA PROPERTY LTD
Албания, Влёра
Год основания компании 2008
Новостройки 1 Жилая недвижимость 7
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры. Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке. Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недв…
Оставить заявку
PRO Gold
Century 21 Eon
Албания, Дуррес
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 524 Коммерческая недвижимость 20 Долгосрочная аренда 21 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 11
Century 21 Eon, Durres — лидер недвижимости на побережье Албании! Мы не просто часть международного бренда Century 21, который работает в 86 странах и объединяет более 145 000 профессионалов. Мы — один из самых успешных офисов сети в Албании. С 2019 года Century 21 Eon Durres неизменно…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти