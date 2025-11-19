Lux Albania Home — Недвижимость и юридическое сопровождение с 13-летним опытом работы
Lux Albania Home — это надёжное агентство недвижимости с 13-летним присутствием на рынке Албании. За годы работы мы выстроили глубокую экспертизу в проведении сделок как на первичном, так и на вторичном рынке. Кроме того, мы сопровождаем иностранных инвесторов при покупке земельных участков под строительство, способствуя развитию долгосрочных инвестиций в экономику страны.
В последние годы агентство расширило сферу деятельности, начав активно поддерживать приобретение современных жилых комплексов и объектов первичного рынка, укрепив сотрудничество с ведущими албанскими застройщиками.
Мы обеспечиваем профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки, гарантируя прозрачность, юридическую безопасность и полный контроль процесса.
Наши клиенты получают
• Помощь в получении ВНЖ и визы
Квалифицированную поддержку во всех процедурах оформления вида на жительство или визовых документов.
• Глубокую экспертизу рынка во всех регионах Албании
Профессиональное знание ключевых регионов — от Тираны до побережья Адриатического и Ионического морей — что позволяет точно подбирать объекты под цели клиента и объективно оценивать инвестиционную привлекательность.
• Полное юридическое сопровождение и проверку недвижимости
Проверку документов, кадастровых данных и истории объекта. Мы работаем исключительно с проверенными застройщиками и собственниками.
• Полный цикл сопровождения сделки
От первой консультации до государственной регистрации права собственности: перевод документов, взаимодействие с нотариусами, помощь с ВНЖ, сопровождение при открытии банковского счёта.
• Помощь в подборе надёжных подрядчиков для строительства
Поиск и проверка строительных компаний для реализации проектов на приобретённых земельных участках, контроль качества и соблюдение местных норм.
• Доступ к эксклюзивным предложениям
Прямое сотрудничество с ведущими застройщиками — специальные условия покупки, эксклюзивные предложения и гибкие схемы оплаты.
• Прозрачные условия и честная аналитика
Подробная информация о стоимости покупки, налогах, обслуживании, доходности от аренды — без скрытых платежей и неожиданных расходов.
• Индивидуальный подбор недвижимости под любую задачу
Личные, инвестиционные, арендные или коммерческие цели — мы подбираем объекты в рамках бюджета клиента и его стратегии.
• Постпродажное обслуживание и управление недвижимостью
Помощь с меблировкой, ремонтом, управлением арендой, подбором управляющих компаний и сервисным обслуживанием.
• Многоязычная поддержка
Мы обслуживаем клиентов на английском, итальянском, русском, албанском и китайском языках, обеспечивая комфортное взаимодействие для международных покупателей.