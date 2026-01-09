"Агентство недвижимости в Албании открыто с 2008 года и насчитывает более 30 агентов, что делает нас одним из крупнейших в стране. Century 21 - это бренд в сфере недвижимости, состоящий из приблизительно 800 независимо принадлежащих и управляемых по франшизе брокерских офисов в 80 странах мира с более чем 118 000 независимых специалистов по продажам. Century 21 IRG является частью глобального бренда с 2008 года. Инвестиционная недвижимость - это недвижимость, приносящая доход или иным образом предназначенная для инвестиционных целей, а не в качестве основного жилья. Обычно инвесторы владеют несколькими объектами недвижимости, один из которых служит в качестве основного жилья, а остальные используются для получения дохода от аренды и прибыли за счет роста цен".
🏢 21-й IRG (Investment Realty Group)
Расположен на *Rruga e Kavajës*, Тирана — рядом с пиццей
*Century 21 IRG* является надежным и инновационным агентством недвижимости в Албании, частью глобальной сети *Century 21*. Обладая глубокими знаниями рынка и международными стандартами, мы предоставляем комплексные услуги по недвижимости для покупателей, продавцов, инвесторов и разработчиков.
💼 * Наши услуги*
🏠 *Продажа и покупка недвижимости*
Жилая и коммерческая недвижимость с полной юридической и консультативной поддержкой
📈 * Инвестиции в недвижимость*
Руководство для местных и международных инвесторов по росту и управлению портфелями
🏡 * Роскошная недвижимость*
Эксклюзивные дома, виллы и высококлассные разработки
🏗️ *Новые разработки*
Маркетинг и продажи для внеплановых проектов и новых зданий
🌍 *Продажа земельных участков и участков*
Городские, сельские или прибрежные земли для различных целей
📊 * Консалтинг недвижимости*
Понимание рынка, правовая координация и профессиональные консультации
📃 * Лизинговые услуги*
Апартаменты, дома и бизнес-пространства в аренду (короткие и долгосрочные)
🏢 *Корпоративное переселение*
Решения в сфере недвижимости для компаний и руководителей
🔑 *Управление недвижимостью*