  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Investment Realty Group

Investment Realty Group

Албания, Тирана
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
На платформе
На платформе
2 года 11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.century21albania.com/office/century%2021%20irg.html
Время работы
Открыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

"Агентство недвижимости в Албании открыто с 2008 года и насчитывает более 30 агентов, что делает нас одним из крупнейших в стране. Century 21 - это бренд в сфере недвижимости, состоящий из приблизительно 800 независимо принадлежащих и управляемых по франшизе брокерских офисов в 80 странах мира с более чем 118 000 независимых специалистов по продажам. Century 21 IRG является частью глобального бренда с 2008 года. Инвестиционная недвижимость - это недвижимость, приносящая доход или иным образом предназначенная для инвестиционных целей, а не в качестве основного жилья. Обычно инвесторы владеют несколькими объектами недвижимости, один из которых служит в качестве основного жилья, а остальные используются для получения дохода от аренды и прибыли за счет роста цен".

Услуги

🏢 21-й IRG (Investment Realty Group)

Расположен на *Rruga e Kavajës*, Тирана — рядом с пиццей

*Century 21 IRG* является надежным и инновационным агентством недвижимости в Албании, частью глобальной сети *Century 21*. Обладая глубокими знаниями рынка и международными стандартами, мы предоставляем комплексные услуги по недвижимости для покупателей, продавцов, инвесторов и разработчиков.

-

💼 * Наши услуги*

🏠 *Продажа и покупка недвижимости*

Жилая и коммерческая недвижимость с полной юридической и консультативной поддержкой

📈 * Инвестиции в недвижимость*

Руководство для местных и международных инвесторов по росту и управлению портфелями

🏡 * Роскошная недвижимость*

Эксклюзивные дома, виллы и высококлассные разработки

🏗️ *Новые разработки*

Маркетинг и продажи для внеплановых проектов и новых зданий

🌍 *Продажа земельных участков и участков*

Городские, сельские или прибрежные земли для различных целей

📊 * Консалтинг недвижимости*

Понимание рынка, правовая координация и профессиональные консультации

📃 * Лизинговые услуги*

Апартаменты, дома и бизнес-пространства в аренду (короткие и долгосрочные)

🏢 *Корпоративное переселение*

Решения в сфере недвижимости для компаний и руководителей

🔑 *Управление недвижимостью*

Мои партнеры
2 агента 1 агентство
Сертификаты
Скан лицензии Скан лицензии
Я рекомендую
Новостройки (4)
Показать больше
Новостройки
Смотреть все 6 новостроек
TOP TOP
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Показать все Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Многоквартирный жилой дом SQUARE VILLAGE
Palase, Албания
от
$203,645
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Площадь 44–128 м²
10 объектов недвижимости 10
Квартира на продажу в SQUARE VILLAGE общей площадью 152,72 м2Площадь Веранды 54,56 м2Расположенный на пляже Drymades Beach, курорт Drymades Village Holiday Resort включает в себя серию террасных дворов, обрамленных архитектурой, которая переплетает проект в сплоченную деревню.Следуя топограф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0 – 128.0
180,923 – 461,659
Квартира 2 комнаты
90.0
314,649
Дуплекс
91.0
373,383
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Апарт - отель Green Terrace Residence
Gjilek, Албания
от
$393,907
Год сдачи 2028
Площадь 128 м²
1 объект недвижимости 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
128.0
661,072
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Показать все Резиденция Palm Paradise Residence
Резиденция Palm Paradise Residence
Golem, Албания
от
$1,396
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 59–74 м²
10 объектов недвижимости 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0 – 68.0
97,599 – 113,040
Квартира 2 комнаты
74.0
133,411
Дуплекс
59.0
98,036
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Показать все Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Бизнес-центр FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Тирана, Албания
от
$27,880
Количество этажей 20
760 SQM PREMISES FOR RENT AT "TWIN TOWERS", BOULEVARD "DESHMORET E KOMBIT", The premises are located in one of the most elite areas of Tirana, at the "Twin Towers" building on the main boulevard. There is access from this boulevard through the main entrance of Twin Towers. The premises ar…
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Показать все Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Многоквартирный жилой дом One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Албания
от
$186,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Агентство
Investment Realty Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
1 2
Агентства рядом
CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 328 Коммерческая недвижимость 7 Долгосрочная аренда 37 Земельные участки 5
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас! Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
IREA PROPERTY LTD
Албания, Влёра
Год основания компании 2008
Новостройки 1 Жилая недвижимость 7
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры. Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке. Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недв…
Оставить заявку
PRO Silver
EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 132 Коммерческая недвижимость 22 Долгосрочная аренда 104 Земельные участки 7
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
Оставить заявку
Premium Premium
PRO Gold
Century 21 Eon
Албания, Дуррес
Год основания компании 2019
Новостройки 3 Жилая недвижимость 566 Коммерческая недвижимость 12 Долгосрочная аренда 21 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 8
Century 21 Eon, Durres — лидер недвижимости на побережье Албании! Мы не просто часть международного бренда Century 21, который работает в 86 странах и объединяет более 145 000 профессионалов. Мы — один из самых успешных офисов сети в Албании. С 2019 года Century 21 Eon Durres неизменно…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Saranda Elite's Realty Group
Албания, Саранда
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 12
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English
Назад Оставить заявку Показать контакты
Realting.com
Перейти