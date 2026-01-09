Investment Realty Group

Об агентстве

"Агентство недвижимости в Албании открыто с 2008 года и насчитывает более 30 агентов, что делает нас одним из крупнейших в стране. Century 21 - это бренд в сфере недвижимости, состоящий из приблизительно 800 независимо принадлежащих и управляемых по франшизе брокерских офисов в 80 странах мира с более чем 118 000 независимых специалистов по продажам. Century 21 IRG является частью глобального бренда с 2008 года. Инвестиционная недвижимость - это недвижимость, приносящая доход или иным образом предназначенная для инвестиционных целей, а не в качестве основного жилья. Обычно инвесторы владеют несколькими объектами недвижимости, один из которых служит в качестве основного жилья, а остальные используются для получения дохода от аренды и прибыли за счет роста цен".